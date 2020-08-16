В сети высмеяли невероятный промах форварда Манчестер Сити в матче ЛЧ (фото, видео)

Рахим Стерлинг не забил с нескольких метров, из-за чего "Ман Сити" покинул турнир.

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг допустил невероятный промах в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лиона".

На 86-й минуте игры, когда "Манчестер Сити" уступал со счетом 1:2, Стерлинг мог сравнять счет, но из пределов вратарской без сопротивления умудрился не попасть по пустым воротам, пробив над перекладиной.

O gol perdido pelo Sterling com a narração do Luís Roberto pic.twitter.com/js0ivXG09s — Sala12 (@OficialSala12) August 16, 2020

Сразу после этого "Сити" пропустил еще один мяч и вылетел из ЛЧ.

В сети высмеяли промах английского нападающего.

"Бавария": "Забей и тебе придется встретиться с нами".

"Прямая трансляция NASA после удара Стерлинга".

"Рахим Стерлинг, не переживай, мы нашли твой мяч".

"Как я должен объяснить своим будущим детям, что Салах забил, а Стерлинг - нет?".

"Стерлинг против "Лиона".

Sterling VS OL • Highlights • Best Skills • 1080 p • #OLManCitypic.twitter.com/ZYO1eHXHkL — it’s lit ! 🌵 (@JLamoula) August 15, 2020

"Стерлинг возвращается на тренировочную базу "Сити".

Sterling demain devant le centre d’entraînement de Manchester city #OLManCitypic.twitter.com/2f4PpCztcn — yanis (@yanis_srk) August 15, 2020

"Манчестер Сити": при Гвардиоле - без полуфинала

"Манчестер Сити" проиграл в четвертьфинале Лиги чемпионов "Лиону" со счетом 1:3.

Под руководством Хосепа Гвардиолы "Ман Сити" не удается пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. В последний раз "горожане" пробивались в 1/2 финала в сезоне 2015-2016 под руководством Мануэля Пеллегрини.

В сезоне 2016-2017 "Ман Сити" покинул ЛЧ на стадии 1/8 финала, уступив "Монако" (5:3, 1:3). В следующем сезоне в 1/4 финала команда проиграла "Ливерпулю" (0:3, 1:2). В сезоне 2018-2019 также на четвертьфинальной стадии "Сити" выбил из борьбы "Тоттенхэм" (0:1, 4:3).

В последний раз команды Гвардиолы выходили в финал ЛЧ еще в 2011 году, когда "Барселона" выиграла турнир.

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Автор: Антон Дударь