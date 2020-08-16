В сети высмеяли невероятный промах форварда Манчестер Сити в матче ЛЧ (фото, видео)
Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг допустил невероятный промах в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Лиона".
На 86-й минуте игры, когда "Манчестер Сити" уступал со счетом 1:2, Стерлинг мог сравнять счет, но из пределов вратарской без сопротивления умудрился не попасть по пустым воротам, пробив над перекладиной.
O gol perdido pelo Sterling com a narração do Luís Roberto pic.twitter.com/js0ivXG09s— Sala12 (@OficialSala12) August 16, 2020
Сразу после этого "Сити" пропустил еще один мяч и вылетел из ЛЧ.
В сети высмеяли промах английского нападающего.
"Бавария": "Забей и тебе придется встретиться с нами".
"Прямая трансляция NASA после удара Стерлинга".
"Рахим Стерлинг, не переживай, мы нашли твой мяч".
"Как я должен объяснить своим будущим детям, что Салах забил, а Стерлинг - нет?".
"Стерлинг против "Лиона".
Sterling VS OL • Highlights • Best Skills • 1080 p • #OLManCitypic.twitter.com/ZYO1eHXHkL— it’s lit ! 🌵 (@JLamoula) August 15, 2020
"Стерлинг возвращается на тренировочную базу "Сити".
Sterling demain devant le centre d’entraînement de Manchester city #OLManCitypic.twitter.com/2f4PpCztcn— yanis (@yanis_srk) August 15, 2020
"Манчестер Сити": при Гвардиоле - без полуфинала
- "Манчестер Сити" проиграл в четвертьфинале Лиги чемпионов "Лиону" со счетом 1:3.
- Под руководством Хосепа Гвардиолы "Ман Сити" не удается пробиться в полуфинал Лиги чемпионов. В последний раз "горожане" пробивались в 1/2 финала в сезоне 2015-2016 под руководством Мануэля Пеллегрини.
- В сезоне 2016-2017 "Ман Сити" покинул ЛЧ на стадии 1/8 финала, уступив "Монако" (5:3, 1:3). В следующем сезоне в 1/4 финала команда проиграла "Ливерпулю" (0:3, 1:2). В сезоне 2018-2019 также на четвертьфинальной стадии "Сити" выбил из борьбы "Тоттенхэм" (0:1, 4:3).
- В последний раз команды Гвардиолы выходили в финал ЛЧ еще в 2011 году, когда "Барселона" выиграла турнир.
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