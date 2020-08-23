Бавария в нервном финале победила ПСЖ и выиграла Лигу чемпионов (фото)

Мюнхенцы в шестой раз в своей истории выиграли турнир.

23 августа в Лиссабоне на стадионе "Да Луш" состоялся финальный матч Лиги чемпионов, в котором встречались французский ПСЖ и мюнхенская "Бавария".

Чемпион Германии одержал победу в основное время со счетом 1:0.

Первый матч прошел без голов, но в интенсивном темпе, а команды создали достаточно моментов для взятия ворот.

ПСЖ предсказуемо действовал на контратаках, отправляя мяч вперед на Неймара и Мбаппе, тогда как "Бавария" старалась контролировать игру.

Открывать счет в игре мог Неймар, который вышел один на один с вратарем и не смог переиграть Нойера. Также пробить кипера немцев не удалось Мбаппе. Два шанса были у Левандовски - форвард "Баварии" сначала с разворота пробил в штангу, а затем замыкал подачу с фланга головой - уверенно в створе ворот сыграл Навас.

Во втором тайме ситуация не изменилась, а "Бавария" своими методичными атаками добилась своего: Киммих совершил подачу, а Коман нанес удар головой под дальнюю штангу - 1:0.

В дальнейшем у ПСЖ периодически возникали шансы сравнять счет, но уверенно действовали защитники мюнхенцев и Нойер. В последние минуты французы организовать финальный штурм ворот "Баварии" не смогли.

ПСЖ - "Бавария" - 0:1

Гол: Коман, 59

ПСЖ: Навас, Керер, Силва, Кимпембе, Бернат (Кюрзава, 80), Паредес (Верратти, 65), Маркиньос, Эррера (Дракслер, 72), Ди Мария (Чупо-Мотинг, 80), Мбаппе, Неймар

"Бавария": Нойер, Киммих, Боатенг (Зюле, 25), Алаба, Дэвис, Горецка, Тьяго (Толиссо, 86), Гнабри (Коутиньо, 68), Мюллер, Коман (Перишич, 68), Левандовски

Предупреждения: Дэвис, Гнабри, Зюле - Паредес, Неймар, Силва, Кюрзава

Финал Лиги чемпионов: итоги

ПСЖ сыграл в финале ЛЧ/Кубка чемпионов впервые в истории, а "Бавария" - в одиннадцатый раз и выиграла свой шестой титул.

Лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов стал форвард "Баварии" Роберт Левандовски, на счету которого 15 результативных ударов.

Мюнхенский клуб собрал три трофея в одном сезоне - добавил в золотым медалям чемпионата и Кубку Германии победу в Лиге чемпионов.

Победная серия "Баварии" во всех турнирах насчитывает уже 21 матч.

В "Финале восьми" ЛЧ ПСЖ сперва обыграл "Аталанту" (2:1), а затем разгромил "РБ Лейпциг" (3:0). "Бавария" одержала две крупные победы: со счетом 8:2 над "Барселоной" и со счетом 3:0 над "Лионом".

Клубы из Германии и Франции встречались в финале главного клубного турнира Европы впервые с 1976 года, когда"Бавария" обыграла "Сент-Этьен" со счетом 1:0.

УНИАН вел онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов ПСЖ - Бавария.

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Автор: Данил Слесь