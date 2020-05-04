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Известный диджей выступил на пустом стадионе немецкого топ-клуба (видео)

10:33, 04 мая 2020
Футбол
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youtube.com

Музыкант порядка трех часов играл свою музыку на домашней арене дортмундской "Боруссии". При этом ван Дайк надел футболку клуба, передав таким образом "привет" болельщикам.

Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Германии был остановлен на неопределенный срок. Команды уже начали тренироваться, но окончательной даты возвращения футбола в стране пока нет.

УНИАН ранее сообщал о том, что в клубе немецкой Бундеслиги выявили три случая заражения коронавирусом.

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