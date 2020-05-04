Известный диджей выступил на пустом стадионе немецкого топ-клуба (видео)
10:33, 04 мая 2020Футбол
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Пол ван Дайк сыграл сет в футболке дортмундской "Боруссии".
youtube.com
Популярный немецкий диджей Пол ван Дайк организовал выступление на пустом стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде.
Музыкант порядка трех часов играл свою музыку на домашней арене дортмундской "Боруссии". При этом ван Дайк надел футболку клуба, передав таким образом "привет" болельщикам.
Напомним, из-за пандемии коронавируса чемпионат Германии был остановлен на неопределенный срок. Команды уже начали тренироваться, но окончательной даты возвращения футбола в стране пока нет.
УНИАН ранее сообщал о том, что в клубе немецкой Бундеслиги выявили три случая заражения коронавирусом.
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