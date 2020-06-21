Один из аутсайдеров УПЛ расстался с главным тренером

"Львов" прекратил сотрудничество с Егише Меликяном.

Армянский специалист Егише Меликян покинул пост главного тренера "Львова".

Об этом сообщил официальный сайт львовского клуба.

У 40-летнего тренера закончился контракт с клубом, и стороны не стали продлевать соглашение.

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Вместе с Меликяном клуб покидает и его тренерский штаб.

Армянский тренер работал со "Львовом" с октября прошлого года. Под его руководством команда одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и 7 раз проиграла в УПЛ.

Напомним, после 27 матчей "Львов" занимает одиннадцатое место в таблице чемпионата Украины.

Как сообщал УНИАН, в 27-м туре "Львов" крупно проиграл "Мариуполю".

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