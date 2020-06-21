Один из аутсайдеров УПЛ расстался с главным тренером
20:23, 21 июня 2020Футбол
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"Львов" прекратил сотрудничество с Егише Меликяном.
Егише Меликян возглавлял Львов с октября / фото pfclviv.com
Армянский специалист Егише Меликян покинул пост главного тренера "Львова".
Об этом сообщил официальный сайт львовского клуба.
У 40-летнего тренера закончился контракт с клубом, и стороны не стали продлевать соглашение.
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Вместе с Меликяном клуб покидает и его тренерский штаб.
Армянский тренер работал со "Львовом" с октября прошлого года. Под его руководством команда одержала 3 победы, 5 раз сыграла вничью и 7 раз проиграла в УПЛ.
Напомним, после 27 матчей "Львов" занимает одиннадцатое место в таблице чемпионата Украины.
Как сообщал УНИАН, в 27-м туре "Львов" крупно проиграл "Мариуполю".
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