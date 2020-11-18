В УАФ заявили о готовности провести матч 18 ноября и подчеркнули, что вины сборной Украины в отмене игры нет.

Украинская ассоциация футбола выступила с официальным заявлением касательно отмененного матча Лиги наций 2020-2021 между сборными Швейцарии и Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

В организации подчеркнули, что позиция сборной Украины остается неизменной - команда готова к матчу в том составе, который сейчас находится в Швейцарии: "Мы прикладываем все необходимые усилия для того, чтобы игра состоялась 18 ноября".

В УАФ подчеркнули, что направили в УЕФА соответствующее письмо:

"Позиция УАФ базируется на четком убеждении в том, что игроки и персонал сборной, которые получили отрицательные результаты тестов на Covid-19, имеют право принимать участие в матче соответствии с Протоколом УЕФА о возвращении к игре. В списке сборной для участия в поединке есть более 13-х игроков (в том числе - минимум один вратарь). Поэтому мы просим УЕФА способствовать получению от местной власти в Швейцарии решение об освобождении протестированных игроков от карантина и разрешения на их участие в матче".

Кроме того, УАФ готова сделать все возможное, чтобы сформировать новый состав команды 18 ноября, но "считает это невозможным по объективным, не зависящим от нее причинам". В частности, игроки сборной U-21, которые могли бы сформировать состав, только 17 ноября провели матч квалификации Евро-2021.

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"Если УЕФА сделает исключение и позволит этим футболистам принять участие в более чем одном матче в течение 48 часов, УАФ приложит необходимые усилия для организации их поездки в Швейцарию и участия в игре. Эта команда - единственный возможный вариант. Другие игроки, которых теоретически можно было бы вызвать в главную команду, находятся в разных городах или за границей".

Также в УАФ напомнили, что игрокам перед матчем необходимо пройти тестирование в сертифицированной лаборатории УЕФА, что можно было сделать не ранее 9 утра 18 ноября. При этом лаборатория указывает рекомендуемое время вылета футболистов, до которого можно будет получить все результаты тестов - это 21.00. Таким образом, игроки не могут вылететь на матч, пока не получат отрицательные тесты, что делает невозможным формирование новой команды на матч против Швейцарии 18 ноября.

"Эти причины исключают вину сборной Украины в этой ситуации. Матч можно было бы отложить на срок, достаточный для того, чтобы сформировать новую сборную, как это предусмотрено циркуляром № 66 УЕФА, но такое решение - исключительно в компетенции УЕФА", - заявили в УАФ.

В УАФ подытожили, что позиция организации заключается в том, чтобы результат матча определился на футбольном поле в соответствии с принципами Fair Play.

Отмена матча Швейцария - Украина: главное

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Автор: Антон Дударь