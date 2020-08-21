"Могли выиграть с еще большим преимуществом": Луческу дал оценку старту Динамо в УПЛ
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над "Олимпиком" в первом туре Украинской Премьер-лиги.
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Слова Луческу приводит официальный сайт "Олимпика".
"Хорошая игра. Мы доминировали, хотя играли сегодня без 8 ключевых игроков: двое с Covid-19, еще шестеро не успели восстановиться после повреждений. Счет по игре. Скажу больше, мы могли выиграть с еще большим преимуществом", - сказал Луческу.
"Я поздравляю своих футболистов. Они очень хорошо тренировались на протяжении последней недели и добились заслуженного результата", - добавил румын.
Он также прокомментировал замену Георгия Цитаишвили в перерыве:
"У меня есть целых пять замен. Это дает дополнительные возможности для маневра. Я могу менять кого угодно и когда хочу. Это лишь первая официальная игра. Я хочу посмотреть как можно больше игроков. В товарищеских матчах интенсивность не та. Нам нужно определяться поскорее с основным составом".
Напомним, "Динамо" разгромило "Олимпик" со счетом 4:1. Этот матч был первым официальным поединком для Луческу во главе киевского клуба.
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