Победный дебют Луческу: Динамо с разгрома стартовало в новом сезоне УПЛ

Киевляне провели первый официальный матч под руководством Мирчи Луческу.

Киевское "Динамо" в рамках первого тура Украинской Премьер-лиги 2020-2021 играло против "Олимпика". Матч прошел на стадионе "Динамо" имени Лобановского, но был домашним для донецкого клуба.

В первом официальном матче под руководством Мирчи Луческу "Динамо" удалось одержать победу.

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Киевляне открыли счет уже на 8-й минуте - Виталий Буяльский головой замкнул подачу Александра Караваева. Еще через восемь минут Тарас Завийский срезал мяч в собственные ворота во время углового "Динамо". А в середине первого тайма Сергей Политыло отквитал один мяч.

После перерыва у "Динамо" с паса Буяльского отличился Владислав Супряга, который, кроме того, не реализовал ряд моментов.

В концовке матча киевляне довели счет до разгромного. Виктор Цыганков нанес точный удар в касание после передачи Жерсона Родригеша.

"Олимпик" - "Динамо" - 1:4

Голы: Политыло, 23 - Буяльский, 8, Завийский, 15 (в свои ворота), Супряга, 56, Цыганков, 87

"Олимпик": Кичак, Зотько, Снурницын (Неплях, 80), Лебеденко, Пасич (Кириленко, 80), Тейшейра, Политыло, Романовский (Кравчук, 74), Чогадзе (Лукьянчук, 66), Завийский, Шахаб (Баланюк, 66)

"Динамо": Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Цитаишвили (Родригес, 46), Шапаренко (Андриевский, 84), Де Пена (Цыганков, 75), Супряга (Дуэлунд, 84)

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Автор: Антон Дударь