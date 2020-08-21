Победный дебют Луческу: Динамо с разгрома стартовало в новом сезоне УПЛ
Киевское "Динамо" в рамках первого тура Украинской Премьер-лиги 2020-2021 играло против "Олимпика". Матч прошел на стадионе "Динамо" имени Лобановского, но был домашним для донецкого клуба.
В первом официальном матче под руководством Мирчи Луческу "Динамо" удалось одержать победу.
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Киевляне открыли счет уже на 8-й минуте - Виталий Буяльский головой замкнул подачу Александра Караваева. Еще через восемь минут Тарас Завийский срезал мяч в собственные ворота во время углового "Динамо". А в середине первого тайма Сергей Политыло отквитал один мяч.
После перерыва у "Динамо" с паса Буяльского отличился Владислав Супряга, который, кроме того, не реализовал ряд моментов.
В концовке матча киевляне довели счет до разгромного. Виктор Цыганков нанес точный удар в касание после передачи Жерсона Родригеша.
"Олимпик" - "Динамо" - 1:4
Голы: Политыло, 23 - Буяльский, 8, Завийский, 15 (в свои ворота), Супряга, 56, Цыганков, 87
"Олимпик": Кичак, Зотько, Снурницын (Неплях, 80), Лебеденко, Пасич (Кириленко, 80), Тейшейра, Политыло, Романовский (Кравчук, 74), Чогадзе (Лукьянчук, 66), Завийский, Шахаб (Баланюк, 66)
"Динамо": Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Цитаишвили (Родригес, 46), Шапаренко (Андриевский, 84), Де Пена (Цыганков, 75), Супряга (Дуэлунд, 84)
"Динамо" Киев: последние новости
- Перед стартом в новом сезоне "Динамо" одержало разгромную победу в третьем контрольном матче.
- Два футболиста "Динамо", которые заразились коронавирусом, сдали повторные тесты.
- Перед новым сезоном "Динамо" представило сперва домашнюю форму, а затем и выездной комплект.
- 20 августа киевский клуб объявил о возвращении форварда Артема Кравца.
- Свой следующий матч "Динамо" проведет 25 августа - киевляне встретятся с "Шахтером" в матче за Суперкубок Украины.
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