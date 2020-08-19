Звезда ПСЖ Неймар может не сыграть в финале Лиги чемпионов из-за необдуманного поступка (фото)
11:39, 19 августа 2020Футбол
512 0
Бразилец совершил обмен футболками после полуфинала турнира.
Неймар впервые пробился в финал ЛЧ с ПСЖ / фото REUTERS
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар рискует пропустить финал Лиги чемпионов из-за обмена футболками с соперником.
Читайте такжеПСЖ с разгромом вышел в финал Лиги чемпионов (фото)
Об этом сообщает The Sun.
После окончания полуфинала турнира, в котором парижане разгромили "РБ Лейпциг" со счетом 3:0, 28-летний бразилец обменялся футболками с защитником немецкого клуба Марселем Хальстенбергом.
Издание процитировало медицинский протокол УЕФА, в котором "игрокам рекомендуется воздержаться от обмена футболками". Такое действие может привести к 12-дневной самоизоляции.
Следовательно, лидер ПСЖ может пропустить финал Лиги чемпионов, если УЕФА решит наказать бразильца дисквалификацией или самоизоляцией.
фото thesun.co.uk
- В финале парижане сыграют с победителем противостояния "Баварии" и "Лиона".
- Неймар в нынешнем сезоне провел за ПСЖ 26 матчей, забил 19 голов и отдал 12 результативных передач во всех турнира.
- ПСЖ впервые в своей истории вышел в финал Лиги чемпионов. Решающий матч пройдет 23 августа в Лиссабоне.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter