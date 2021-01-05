Мохаммед Кадири вернется в киевский клуб.

Тульский "Арсенал" досрочно прервал аренду ганского полузащитника "Динамо" Киев Мохаммеда Кадири.

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

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Изначально аренда была рассчитана до конца сезона. Однако российский клуб использовал опцию в соглашении, которая позволяла прервать аренду зимой.

24-летний Кадири в этом сезоне провел за "Арсенал" 13 матчей и забил 2 гола.

Контракт Кадири с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.

"Динамо" Киев: трансферные новости

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Автор: Антон Дударь