Мохамед Кадири провел в этом сезоне 13 матчей за Арсенал / фото arsenaltula.ru
Тульский "Арсенал" досрочно прервал аренду ганского полузащитника "Динамо" Киев Мохаммеда Кадири.
Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Читайте такжеГлавные моменты и лучшие голы: Динамо подвело итоги года (видео)
Изначально аренда была рассчитана до конца сезона. Однако российский клуб использовал опцию в соглашении, которая позволяла прервать аренду зимой.
24-летний Кадири в этом сезоне провел за "Арсенал" 13 матчей и забил 2 гола.
Контракт Кадири с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года.
"Динамо" Киев: трансферные новости
- Перспективный полузащитник "Динамо" ближайшие полгода проведет в аренде в "Ворскле".
- Трансфер израильского футболиста в "Динамо" оказался под угрозой срыва из-за условий контракта.
- Игорь Суркис рассказал о трансферных планах "Динамо".
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram