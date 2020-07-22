Ребров отказался возглавить Динамо, клуб начал переговоры с иностранцем - СМИ

Наставник "Ференцвароша" решил не возвращаться в Украину.

Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров отказался возглавить киевское "Динамо".

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Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.

46-летний специалист получил предложение и, обдумав его, принял решение не покидать свой нынешний клуб.

По информации источника, вице-чемпион Украины может пригласить на пост главного тренера иностранца, но это не хорват Ненад Белица. Переговоры уже начались, а имя этого специалиста хорошо известно украинским болельщикам, но держится в тайне.

При этом руководство "Динамо" не считает приоритетным вариантом кандидатуру главного тренера "Зари" Виктора Скрипника, а также не рассматривает вариант с приглашением Юрия Калитвинцева. Из украинцев "на радаре" у клуба остается наставник "Ворсклы" Юрий Максимов.

Напомним, Алексей Михайличенко со своими помощниками был уволен после того, как "Динамо" в последнем туре сезона УПЛ уступило "Колосу" со счетом 0:2.

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Зари" Скрипник прокомментировал возможность возглавить "Динамо".

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