Ребров отказался возглавить Динамо, клуб начал переговоры с иностранцем - СМИ
Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров отказался возглавить киевское "Динамо".
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Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua.
46-летний специалист получил предложение и, обдумав его, принял решение не покидать свой нынешний клуб.
По информации источника, вице-чемпион Украины может пригласить на пост главного тренера иностранца, но это не хорват Ненад Белица. Переговоры уже начались, а имя этого специалиста хорошо известно украинским болельщикам, но держится в тайне.
При этом руководство "Динамо" не считает приоритетным вариантом кандидатуру главного тренера "Зари" Виктора Скрипника, а также не рассматривает вариант с приглашением Юрия Калитвинцева. Из украинцев "на радаре" у клуба остается наставник "Ворсклы" Юрий Максимов.
Напомним, Алексей Михайличенко со своими помощниками был уволен после того, как "Динамо" в последнем туре сезона УПЛ уступило "Колосу" со счетом 0:2.
УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Зари" Скрипник прокомментировал возможность возглавить "Динамо".
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