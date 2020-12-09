Президент "Динамо" Игорь Суркис оценил работу румынского специалиста Мирчи Луческу на посту главного тренера киевского клуба.
Об этом Суркис сказал в эфире программы "Бомбардир" на YouTube.
"Луческу хочет работать и работает по 24 часа в сутки. Он - тот тренер, который с теми же футболистами добился большого прогресса. Он выиграл Суперкубок, мы попали в евровесну. Самое главное, за что надо поставить ему пятерку - команда играла в Лиге чемпионов. Мы идем на первом месте в УПЛ, идет борьба за первое место в чемпионате, но, конечно, все будет решаться весной", - сказал Суркис.
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При этом президент "Динамо" подчеркнул, что если бы на трибунах были зрители, то качество игры "Динамо" могло бы быть выше.
Суркис подчеркнул, что идея с приглашением Луческу возникла давно, а также сравнил румынского тренера с легендой "Динамо" Валерием Лобановским:
"Когда ты хочешь назначить главного тренера, то рассматриваешь множество кандидатур. Всегда была идея насчет Мистера, но было непонятно, захочет ли он. Он опытный тренер с огромным стажем работы, профессионал до мозга костей. Его можно сравнивать только с Валерием Василиевичем по тому, как он работает".
"В этом возрасте 24 часа тренировать и говорить о футболе - это может только большой профессионал. Оставить семью в Румынии, переехать жить на базу, хотя мы ему квартиру предлагали. Он отказывается, говорит, что хочет жить на базе, полностью познакомиться с командой, с игроками, быть ближе к ним. Он большой профессионал, это самое главное", - добавил Суркис.
Мирча Луческу: карьера в "Динамо"
- Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".
- Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, выйдя в плей-офф Лиги Европы, а также лидируют в УПЛ, набрав 29 очков в 12 турах.
- Благодаря выходу "Динамо" в ЛЧ Луческу установил возрастной рекорд турнира.
- Также Луческу превзошел еврокубковый рекорд Валерия Лобановского.
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