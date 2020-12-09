Игорь Суркис доволен работой Мирчи Луческу в киевском "Динамо".

Президент "Динамо" Игорь Суркис оценил работу румынского специалиста Мирчи Луческу на посту главного тренера киевского клуба.

Об этом Суркис сказал в эфире программы "Бомбардир" на YouTube.

"Луческу хочет работать и работает по 24 часа в сутки. Он - тот тренер, который с теми же футболистами добился большого прогресса. Он выиграл Суперкубок, мы попали в евровесну. Самое главное, за что надо поставить ему пятерку - команда играла в Лиге чемпионов. Мы идем на первом месте в УПЛ, идет борьба за первое место в чемпионате, но, конечно, все будет решаться весной", - сказал Суркис.

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При этом президент "Динамо" подчеркнул, что если бы на трибунах были зрители, то качество игры "Динамо" могло бы быть выше.

Суркис подчеркнул, что идея с приглашением Луческу возникла давно, а также сравнил румынского тренера с легендой "Динамо" Валерием Лобановским:

"Когда ты хочешь назначить главного тренера, то рассматриваешь множество кандидатур. Всегда была идея насчет Мистера, но было непонятно, захочет ли он. Он опытный тренер с огромным стажем работы, профессионал до мозга костей. Его можно сравнивать только с Валерием Василиевичем по тому, как он работает".

"В этом возрасте 24 часа тренировать и говорить о футболе - это может только большой профессионал. Оставить семью в Румынии, переехать жить на базу, хотя мы ему квартиру предлагали. Он отказывается, говорит, что хочет жить на базе, полностью познакомиться с командой, с игроками, быть ближе к ним. Он большой профессионал, это самое главное", - добавил Суркис.

Мирча Луческу: карьера в "Динамо"

Луческу, который возглавлял "Шахтер" на протяжении 12 лет, прошлым летом принял киевское "Динамо".

Под его руководством киевляне выиграли Суперкубок Украины, впервые за четыре года смогли преодолеть квалификацию Лиги чемпионов, заняли третье место в своей группе ЛЧ, выйдя в плей-офф Лиги Европы, а также лидируют в УПЛ, набрав 29 очков в 12 турах.

Благодаря выходу "Динамо" в ЛЧ Луческу установил возрастной рекорд турнира.

Также Луческу превзошел еврокубковый рекорд Валерия Лобановского.

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Автор: Антон Дударь