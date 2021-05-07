Украинская ассоциация футбола проверит и другие матчи с участием "Миная".

Комитет этики и честной игры Украинской ассоциации футбола сделал заявление касательно матча 25-го тура УПЛ "Минай" - "Шахтер", который мог не состояться из-за бойкота закарпатского клуба.

Заявление опубликовано на официальном сайте УАФ.

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"6 мая накануне матча 26-го тура УПЛ "Минай" (Ужгород) - "Шахтер"(Донецк) в СМИ появилась информация о том, что на данный матч размещались аномальные ставки на победу гостей с большой разницей голов.

Комитет сообщает, что владел информацией об этой ситуации еще до ее публичного объявления. С целью минимизации выплат по этим ставкам и приема букмекерами новых ставок во время матча комитет обратился к объединениям букмекеров с просьбой заморозить выплаты и не воспринимать новые ставки на матч во время его течения", - говорится в заявлении.

В УАФ также сообщили, что проверят и другие матчи "Миная", а результаты проверки передадут в правоохранительные органы:

"Что касается ФК "Минай" (Ужгород), то комитет обратится с просьбой к букмекерам минимизировать прием ставок на его следующий матч до начала игры. Комитетом осуществляется проверка и других матчей этого клуба, в том числе команды U-21, результаты которой будут переданы в органы осуществления футбольного правосудия и Национальной полиции Украины в ближайшее время".

Скандал перед матчем "Минай" - "Шахтер": что произошло

Сообщалось, что бойкот "Миная" был связан с котировками букмекеров на этот матч, которые аномально подскочили перед игрой. В частности, стало поступать аномальное количество ставок на тотал больше 3.5 голов за матч, а коэффициент на победу "Миная" подскочил с 27 до 44. Некоторые букмекерские компании перестали принимать ставки на матч.

Перед выездом на матч тренер-консультант "Миная" Александр Севидов собрал команду в холле отеля и сообщил о том, что происходит с букмекерскими котировками. В известность также была поставлена УАФ.

"Минай" с опозданием приехал на стадион, после чего команда закрылась в раздевалке и отказывалась выходить на поле. Два футболиста отговаривали остальных играть в матче.

В итоге руководству "Миная" все же удалось уговорить игроков выйти на поле, и команда избежала технического поражения.

Поединок начался на 35 минут позже запланированного, и "Минай" проиграл со счетом 0:4, вылетев в Первую лигу.

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Автор: Антон Дударь