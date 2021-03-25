Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд сообщил о том, что во второй раз переболел коронавирусом.
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Об этом он рассказал изданию tipsbladet.dk.
"Я снова был изолирован в течение последних двух недель, не имея возможности тренироваться. Я бы очень хотел быть готовым к матчам после паузы на игры сборных. Хочу сделать все, что в моих силах, чтобы помочь клубу после возобновления чемпионата, в котором мы сейчас выступаем действительно хорошо", - сказал датчанин.
Он подчеркнул, что в этот раз болезнь проходит бессимптомно.
"Это дико раздражает, но я с нетерпением жду возвращения на поле. Я не болею как в прошлый раз, болезнь не подкосила меня физически, но я теряю пару недель футбола".
В прошлый раз Дуэлунд болел коронавирусом в начале ноября. Затем он рассказывал о том, что у него возникли осложнения.
Миккель Дуэлунд: карьера в "Динамо"
- Дуэлунд перешел в "Динамо" в августе 2018 года, став первым датским футболистом в чемпионате Украины.
- Из-за многочисленных травм (шесть за два с половиной года) датчанин за так и не смог закрепиться в составе киевского клуба.
- Всего он провел за киевский клуб 25 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. В текущем сезоне он выходил на поле только 3 раза.
- Контракт Дуэлунда с "Динамо" действует до лета 2023 года.
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