Первый раз датчанин болел в начале ноября.

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд сообщил о том, что во второй раз переболел коронавирусом.

Читайте также"Есть личная неприязнь": от Луческу потребовали извиниться перед легионером Динамо

Об этом он рассказал изданию tipsbladet.dk.

"Я снова был изолирован в течение последних двух недель, не имея возможности тренироваться. Я бы очень хотел быть готовым к матчам после паузы на игры сборных. Хочу сделать все, что в моих силах, чтобы помочь клубу после возобновления чемпионата, в котором мы сейчас выступаем действительно хорошо", - сказал датчанин.

Он подчеркнул, что в этот раз болезнь проходит бессимптомно.

"Это дико раздражает, но я с нетерпением жду возвращения на поле. Я не болею как в прошлый раз, болезнь не подкосила меня физически, но я теряю пару недель футбола".

В прошлый раз Дуэлунд болел коронавирусом в начале ноября. Затем он рассказывал о том, что у него возникли осложнения.

Миккель Дуэлунд: карьера в "Динамо"

Дуэлунд перешел в "Динамо" в августе 2018 года, став первым датским футболистом в чемпионате Украины.

Из-за многочисленных травм (шесть за два с половиной года) датчанин за так и не смог закрепиться в составе киевского клуба.

Всего он провел за киевский клуб 25 матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу. В текущем сезоне он выходил на поле только 3 раза.

Контракт Дуэлунда с "Динамо" действует до лета 2023 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь