Миккель Дуэлунд рассказал, что не готов вернуться на поле.

Датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал о том, что не может вернуться к тренировкам в связи с осложнениями после коронавируса.

Об этом он сказал в интервью tipsbladet.dk.

"Я вернулся к тренировкам, но пришлось снова их прекратить. Мое тело совсем не готово. У меня были последствия от коронавируса, и сейчас тело не функционирует нормально и полноценно. Чувствую себя некомфортно", - сказал Дуэлунд.

По словам Дуэлунда, у него есть проблемы со здоровьем и на данный момент ему запрещены физические нагрузки:

"Я был в больнице. У меня есть проблемы с кровью и некоторые другие. Врачи говорят, что нужно воздержаться от всего, что может участить пульс еще на 7-10 дней".

Читайте такжеЗаболели футболисты и главный тренер: в очередном клубе УПЛ произошла вспышка коронавируса

Датчанин заявил, что вся ситуация с коронавирусом "очень расстраивает":

"Но никто ничего не может сделать с этой болезнью. Думаю, все наши игроки, может, за исключением нескольких, либо сейчас больны коронавирусом, либо уже переболели. Это совершенно безумная ситуация".

В этом сезоне Дуэлунд лишь дважды появлялся на поле в составе "Динамо".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь