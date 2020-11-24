Датский полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд рассказал о том, что не может вернуться к тренировкам в связи с осложнениями после коронавируса.
Об этом он сказал в интервью tipsbladet.dk.
"Я вернулся к тренировкам, но пришлось снова их прекратить. Мое тело совсем не готово. У меня были последствия от коронавируса, и сейчас тело не функционирует нормально и полноценно. Чувствую себя некомфортно", - сказал Дуэлунд.
По словам Дуэлунда, у него есть проблемы со здоровьем и на данный момент ему запрещены физические нагрузки:
"Я был в больнице. У меня есть проблемы с кровью и некоторые другие. Врачи говорят, что нужно воздержаться от всего, что может участить пульс еще на 7-10 дней".
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Датчанин заявил, что вся ситуация с коронавирусом "очень расстраивает":
"Но никто ничего не может сделать с этой болезнью. Думаю, все наши игроки, может, за исключением нескольких, либо сейчас больны коронавирусом, либо уже переболели. Это совершенно безумная ситуация".
В этом сезоне Дуэлунд лишь дважды появлялся на поле в составе "Динамо".
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