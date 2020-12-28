Звездный нападающий заявил, что не будет принимать решение до лета.

Аргентинский нападающий Лионель Месси заявил, что не будет думать об уходе из "Барселоны" до лета.

Об этом Месси сказал в интервью La Sexta.

"Я не собираюсь вести переговоры с другими клубами в январе. Ничего не будет ясно до конца сезона", - подчеркнул Месси.

"Я не знаю, что может случиться. Я сосредоточен на ближайших шести месяцах, чтобы бороться за то, за что могу бороться. Сегодня с моей стороны было бы неправильно говорить, что я собираюсь делать, потому что я просто не знаю", - добавил аргентинец.

Он подчеркнул, что если и уйдет из "Барселоны", то точно не перейдет в "Реал" или "Атлетико":

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"Нет, это невозможно. Я не знаю, собираюсь ли я уйти. Если мне предстоит уйти, я бы хотел, чтобы это было сделано наилучшим образом, и я хотел бы вернуться в один прекрасный день после завершения карьеры. "Барселона" намного больше любого игрока, включая меня. Надеюсь, что новый президент сделает все возможное, чтобы клуб снова выигрывал титулы".

При этом аргентинец признался, что однажды хотел бы поиграть в США.

Также он вспомнил свою попытку покинуть "Барселону" летом:

"Я чувствовал, что наступил момент перемен, и хотел уйти, и я хотел сделать это по-хорошему. На протяжении шести месяцев я неоднократно говорил Жозепу Бартомеу, что хочу уйти, однако он говорил мне "нет". Бюрофакс был попыткой вывести все на официальный уровень. Президент начал делать все так, чтобы я выглядел злодеем. Я знал, что если пойду в суд, то буду прав, многие юристы подтвердили мне это. Но я не хотел покидать "Барселону" через суд".

"Бартомеу обманывал меня во многих вещах", - добавил Месси.

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Автор: Антон Дударь