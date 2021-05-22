Бывший тренер "Львова" и "Стали" Егише Меликян, который сейчас работает в армянском клубе "Пюник", совершил грубую выходку. 41-летний специалист избил экс-игрока своей команды Антона Кобялко в аэропорту Звартноц.
Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на собственные источники.
Этому событию предшествовал конфликт после поединка с "Арарат-Арменией" (0:0). "Пюник" расторг соглашение с Кобялко, который является россиянином.
20 мая 35-летний футболист приехал на базу "Пюника" для того, чтобы сказать прощальные слова партнерам перед возвращением в Россию.
Кобялко так же как и ко всем подошел попрощаться к тренеру Меликяну и попросил того извиниться за то, что тот во время поединка "Пюник" - "Арарат-Армения" послал его нецензурной бранью к матери. Меликян отказался и Кобялко дал пощечину тренеру при всей команде и вовсю умчал к аэропорту.
В аэропорту Кобялко догнали Меликян и заместитель генерального директора "Пюника" Ким Аракелян. Антона избили прямо в общественном месте, повалив на землю и нанося удары по башке. Кобялко отказался давать показания в полиции и поспешил на рейс в Россию.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В России футболиста юношеской команды Локомотива после матча избили соперники (фото)
- Рекорд по количеству драк: в НХЛ хоккеисты превратили матч в кулачные бои (видео)
- Легендарный боксер устроил драку с блогером на пресс-конференции (видео)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram