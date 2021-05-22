Егише Меликян решил выяснить отношения прямо в общественном месте.

Бывший тренер "Львова" и "Стали" Егише Меликян, который сейчас работает в армянском клубе "Пюник", совершил грубую выходку. 41-летний специалист избил экс-игрока своей команды Антона Кобялко в аэропорту Звартноц.

Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на собственные источники.

Этому событию предшествовал конфликт после поединка с "Арарат-Арменией" (0:0). "Пюник" расторг соглашение с Кобялко, который является россиянином.

20 мая 35-летний футболист приехал на базу "Пюника" для того, чтобы сказать прощальные слова партнерам перед возвращением в Россию.

Кобялко так же как и ко всем подошел попрощаться к тренеру Меликяну и попросил того извиниться за то, что тот во время поединка "Пюник" - "Арарат-Армения" послал его нецензурной бранью к матери. Меликян отказался и Кобялко дал пощечину тренеру при всей команде и вовсю умчал к аэропорту.

В аэропорту Кобялко догнали Меликян и заместитель генерального директора "Пюника" Ким Аракелян. Антона избили прямо в общественном месте, повалив на землю и нанося удары по башке. Кобялко отказался давать показания в полиции и поспешил на рейс в Россию.

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Автор: Артем Будрин