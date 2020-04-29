Дают 19 миллионов: один из лучших тренеров мира может возглавить середняка АПЛ

Новые владельцы "Ньюкасла" хотят заманить аргентинца Маурисио Почеттино.

Английский "Ньюкасл" в летнее межсезонье может возглавить аргентинский тренер Маурисио Почеттино.

Как сообщает Sky Sports, кандидатура Почеттино является приоритетной для вероятных новых владельцев "Ньюкасла" из Саудовской Аравии.

"Ньюкасл" готов предложить Почеттино контракт с зарплатой в 19 миллионов евро в год.

Запасным вариантом для новых владельцев является приглашение Рафы Бенитеса, который уже работал с "Ньюкаслом".

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Нынешний главный тренер "сорок" Стив Брюс останется на своем посту только до конца сезона 2019-2020.

Стоит отметить, что АПЛ еще не утвердила решение о переходе "Ньюкасла" в руки новых владельцев.

Напомним, в ноябре Почеттино был уволен из "Тоттенхэма", с которым в 2019 году дошел до финала Лиги чемпионов.

"Ньюкасл" на данный момент занимает тринадцатое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Барселона" определилась с кандидатурой главного тренера на следующий сезон.