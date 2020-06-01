Отпраздновал гол по-особенному: футболист Шахтера готовится стать отцом (фото)

Бразильский полузащитник Маркос Антонио поделился с болельщиками радостной новостью.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Маркос Антонио скоро станет отцом.

На 74-й минуте матча против "Динамо" в рамках 24-го тура УПЛ бразильский футболист отметился забитым голом, после чего по-особенному отпраздновал взятие ворот. Маркос Антонио засунул мяч под футболку, а также палец - в рот. Кроме того, футболисты "Шахтера" коллективно покачали воображаемого младенца.

"Я очень счастлив. Не только я, но и вся моя семья. В нашей семье новость. Сегодня я смог забить гол, а скоро стану отцом. Я очень рад, очень счастлив, что еще сказать", - сказал Маркос Антонио после игры, передает пресс-служба "Шахтера".

Маркос Антонио и его возлюбленная Кэти Сантос.

Напомним, "Шахтер" обыграл "Динамо" со счетом 3:1. Гол Маркоса Антонио поставил точку в игре.

УНИАН также сообщал о том, что тренер "Шахтера" Луиш Каштру после матча общался со СМИ через Zoom.

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