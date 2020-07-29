цей матеріал доступний українською

Динамо просматривает футболиста из Северной Македонии (видео)

20:30, 29 июля 2020
Футбол
106 0
Младеновски в прошлом году дебютировал за сборную Северной Македонии / фото footballcritic.com

Читайте такжеДинамо интересуется российским футболистом - СМИ

Об этом сообщает "Динамомания".

Футболист из Северной Македонии принял участие в матче за молодежную команду киевлян с "Колосом" U-21, который завершился победой динамовцев со счетом 3:0.

Младеновски является воспитанником "Металлурга" из Скопье, а с лета прошлого года он выступал за "Вардар". Игрок недавно покинул клуб из-за невыплаты зарплаты.

Защитник также сыграл один матч за сборную Северной Македонии в ноябре прошлого года в квалификации Евро-2020 против Австрии.

На YouTube-канале Creative 10 Studio представлены лучшие игровые моменты с участием потенциального новичка "Динамо".

УНИАН ранее сообщал о том, что лидер "Динамо" перенес операцию в Германии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter