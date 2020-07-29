Динамо просматривает футболиста из Северной Македонии (видео)
Киевское "Динамо" просматривает 19-летнего центрального защитника Марио Младеновски.
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Об этом сообщает "Динамомания".
Футболист из Северной Македонии принял участие в матче за молодежную команду киевлян с "Колосом" U-21, который завершился победой динамовцев со счетом 3:0.
Младеновски является воспитанником "Металлурга" из Скопье, а с лета прошлого года он выступал за "Вардар". Игрок недавно покинул клуб из-за невыплаты зарплаты.
Защитник также сыграл один матч за сборную Северной Македонии в ноябре прошлого года в квалификации Евро-2020 против Австрии.
На YouTube-канале Creative 10 Studio представлены лучшие игровые моменты с участием потенциального новичка "Динамо".
УНИАН ранее сообщал о том, что лидер "Динамо" перенес операцию в Германии.
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