Лидер Динамо перенес операцию в Германии (фото)
18:00, 29 июля 2020Футбол
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Беньямин Вербич в последнее время играл, испытывая боль.
Вербича беспокоили боли в паху / фото ФК Динамо Киев
Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич перенес операцию в одной из клиник Мюнхена.
Об этом сам футболист сообщил на своей странице в Instagram.
В последнее время 26-летний словенец имел болевые ощущения в паху.
"Операция прошла успешно, уже скоро вернусь на поле", - написал Вербич.
фото instagram.com/benjaminverbic7
В минувшем сезоне Беньямин Вербич провел 37 матчей и забил 14 голов во всех турнирах.
УНИАН ранее сообщал о том, что бывший футболист "Шахтера" оценил перспективы Мирчи Луческу в "Динамо".
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