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Лидер Динамо перенес операцию в Германии (фото)

18:00, 29 июля 2020
Футбол
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Вербича беспокоили боли в паху / фото ФК Динамо Киев

Об этом сам футболист сообщил на своей странице в Instagram.

В последнее время 26-летний словенец имел болевые ощущения в паху.

"Операция прошла успешно, уже скоро вернусь на поле", - написал Вербич.

фото instagram.com/benjaminverbic7

В минувшем сезоне Беньямин Вербич провел 37 матчей и забил 14 голов во всех турнирах.

УНИАН ранее сообщал о том, что бывший футболист "Шахтера" оценил перспективы Мирчи Луческу в "Динамо".

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