Лидер Динамо перенес операцию в Германии (фото)

Беньямин Вербич в последнее время играл, испытывая боль.

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич перенес операцию в одной из клиник Мюнхена.

Об этом сам футболист сообщил на своей странице в Instagram.

В последнее время 26-летний словенец имел болевые ощущения в паху.

"Операция прошла успешно, уже скоро вернусь на поле", - написал Вербич.

В минувшем сезоне Беньямин Вербич провел 37 матчей и забил 14 голов во всех турнирах.

УНИАН ранее сообщал о том, что бывший футболист "Шахтера" оценил перспективы Мирчи Луческу в "Динамо".

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