Манкунианцы во втором туре дома проиграли "Кристал Пэласу".

"Манчестер Юнайтед" неудачно начал новый сезон в чемпионате Англии.

Матч 1-го тура с участием "МЮ" был перенесен, а во 2-м туре 19 сентября команда Уле-Гуннара Сульшера принимала "Кристал Пэлас" и сенсационно потерпела поражение.

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"Манчестер Юнайтед" - "Кристал Пэлас" - 1:3

Голы: Ван де Бек, 80 - Таунсенд, 7, Заа, 74, 85

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Фосу-Менса (Игало, 81), Линделеф, Магуайр, Шоу, Погба (Ван де Бек, 67), Мактоминей, Джеймс (Гринвуд, 46), Бруну Фернандеш, Рашфорд, Мартиаль

"Кристал Пэлас": Гуаита, Уорд, Куяте, Сахо, Митчелл, Таунсенд, Макартур, Маккарти (Миливоевич, 88), Шлупп, Заа, Айю (Батшуайи, 81)

Видеообзор матча

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Автор: Антон Дударь