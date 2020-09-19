Гарет Бэйл будет вновь выступать за английский клуб.

"Тоттенхэм" объявил о переходе валлийского полузащитника "Реала" Гарета Бэйла.

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Об этом сообщает пресс-служба английского клуба в Twitter.

Бэйл будет выступать за "Тоттенхэм" на правах аренды, которая рассчитана на один сезон.

Валлиец будет играть за команду под №9.

Ранее Бэйл выступал за "Тоттенхэм" с 2007 по 2013 годы.

Также "Тоттенхэм" объявил о подписании защитника "Реала" Серхио Регилона.

Гарет Бэйл: карьера в "Реале"

Бэйл перешел в "Реал" из "Тоттенхэма" в 2013 году за 101 миллион евро и стал на тот момент самым дорогим футболистом в истории.

В составе "сливочных" валлиец забил 105 голов в 251 матче, в том числе на его счету голы, которые позволяли "Реалу" выйти вперед в финалах Лиги чемпионов 2014 и 2018 годов.

С "Реалом" Бэйл четыре раза выиграл Лигу чемпионов, дважды - чемпионат Испании, а также завоевал еще ряд трофеев.

После возобновления сезона 2019-2020 Бэйл провел за "Реал" лишь два матча.

Прошлым летом Бэйл мог перебраться в Китай, однако трансфер сорвался в последний момент.

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Автор: Антон Дударь