Английские топ-клубы не определили победителя в очном противостоянии.

В центральном матче 8-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Ливерпуль". Поединок завершился вничью.

Мерсисайдцы вышли вперед уже на 13-й минуте - Мохамед Салах реализовал пенальти за фол на Садио Мане.

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В середине тайма "Сити" удалось отыграться - Габриэл Жезус отличился с передачи Кевина де Брюйне.

Перед перерывом у "горожан" был отличный шанс выйти вперед, но Кевин де Брюйне с пенальти пробил мимо ворот.

Украинец Александр Зинченко провел весь матч на скамейке запасных.

"Ливерпуль" набрал 17 очков после восьми туров и занимает в АПЛ третье место. У "Сити" - 12 очков и одиннадцатая позиция.

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" - 1:1

Голы: Жезус, 31 - Салах, 13 (с пенальти)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Уокер, Родри, де Брюйне, Стерлинг, Гюндоган, Ферран Торрес (Бернарду Силва, 61), Габриэл Жезус

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд (Милнер, 63), Гомес, Робертсон, Матип, Салах, Вейналдум, Мане, Хендерсон, Диогу Жота, Фирмино (Шакири, 59)

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Автор: Антон Дударь