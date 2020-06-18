Вратарь Манчестер Сити нанес серьезную травму своему одноклубнику во время матча (фото, видео)
Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон травмировал защитника "горожан" Эрика Гарсию во время матча АПЛ против "Арсенала".
На 80-й минуте встречи Эдерсон выбежал за пределы штрафной, чтобы выбить мяч, и сбил с ног Гарсию.
Защитник "Сити" после этого столкновения потерял сознание. Врачи долго оказывали ему помощь, после чего игрока унесли с поля на носилках.
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"Вроде все в порядке, но нам нужно подождать. Он в сознании, и это хороший знак. Мы проведем ему еще одно тестирование", - сказал после игры главный тренер "Сити" Пеп Гвардиола, которого цитирует BBC.
Из-за травмы Гарсии арбитр добавил одиннадцать минут, а "Ман Сити" пришлось завершать матч вдесятером - к тому моменту Гвардиола уже использовал все замены. Однако "Арсенал" также завершал встречу не в полном составе после удаления Давида Луиса на 49-й минуте.
I’m sorry but Ederson has to be more careful than that, especially with his own players. He could’ve killed poor Eric Garcia. Call your man off or jump around him. pic.twitter.com/U3y1OHBgaQ— Sean Kent (@seankent) June 17, 2020
Как сообщал УНИАН, "Манчестер Сити" разгромил "Арсенал" со счетом 3:0.
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