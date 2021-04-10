"Манчестер Сити" оступился в матче против "Лидса" на своем поле.

"Манчестер Сити" проиграл "Лидсу" в матче 31-го тура Английской Премьер-лиги.

"Горожане" пропустили решающий гол в концовке матча, играя в большинстве.

Читайте такжеЛига чемпионов: Ман Сити вырвал победу в непростом матче с Боруссией (видео)

Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола удивил тактикой команды на эту игру - украинец Александр Зинченко получил шанс проявить себя в полузащите, тогда как левый фланг обороны занял Бенджамен Менди.

Украинец провел хороший матч. Он отдал 75 точных передач из 88 (85%), на его счету пять ключевых передач, один созданный момент, два удара по воротам (один в створ и один заблокированный), два перехвата и две выигранные верховые дуэли.

По версии SofaScore, Зинченко стал лучшим игроком матча в составе "Ман Сити" - он получил оценку 7,7.

"Манчестер Сити" - "Лидс" - 1:2

Голы: Торрес 76 - Даллас 42, 90+1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Канселу, Стоунс, Аке (Гюндоган, 58), Менди (Фоден, 74), Бернарду Силва, Фернандиньо, Зинченко, Торрес, Жезус, Стерлинг

"Лидс": Мелье, Эйлинг, Льоренте, Купер, Алиоски, Филлипс, Рафинья, Даллас, Робертс (Кох, 63), Кошта, Бамфорд (Стрейк, 45+3)

Удаление: Купер 45+1 (прямая красная карточка)

Видеообзор матча

АПЛ: положение команд

Несмотря на поражение, "Ман Сити" продолжает уверенно лидировать в чемпионате, набрав 74 очка. "Горожане" на 14 очков опережают "МЮ", у которого сыграно на два матча меньше.

"Лидс" набрал 45 очков и занимает десятую позицию.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь