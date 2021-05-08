Команда Томаса Тухеля одержала волевую победу.

В рамках 35-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" принимал "Челси". В случае победы "горожане" становились чемпионами, однако три очка взяли "синие".

Пеп Гвардиола выставил на этот матч неосновной состав, в запасе остался и Александр Зинченко, который вышел на замену на 80-й минуте.

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Хозяева вели к перерыву, а могли лидировать более крупно, но Серхио Агуэро решил исполнить пенальти "паненкой" и не забил.

В середине второго тайма Хаким Зиеш ударом с линии штрафной счет сравнял, а уже в компенсированное время "Челси" вырвал победу - отличился Маркос Алонсо.

Напомним, что "Ман Сити" и "Челси" встретятся в финале Лиги чемпионов, который состоится 29 мая.

"Манчестер Сити" - "Челси" 1:2

Голы: Стерлинг, 44 - Зиеш, 63, Алонсо, 90+2

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аке, Диаш, Ляпорт, Канселу, Родри, Б. Менди (Зинченко, 80), Торрес (Гюндоган, 70), Агуэро (Фоден, 70), Стерлинг, Жезус

"Челси": Э. Менди, Рюдигер, Кристенсен (Зума,46), Аспиликуэта, Канте (Жоржиньо, 68), Джеймс, Гилмор, Зиеш (Хадсон-Одои, 76), Алонсо, Вернер, Пулишич

Нереализованный пенальти: Агуэро, 45+3

АПЛ: положение команд

У "Ман Сити" - 80 очков после 35 матчей. "Горожане" на вершине таблицы на 13 очков опережают "Манчестер Юнайтед" (33 игры).

"Челси" набрал 64 очка и поднялся на третье место, обойдя "Лестер".

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Автор: Антон Дударь