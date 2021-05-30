Михаэль Баллак болел за свой бывший клуб.

Легендарный немецкий экс-футболист Михаэль Баллак смотрел финал Лиги чемпионов, находясь в стриптиз-клубе.

44-летний Баллак сейчас отдыхает на Ибице. Вечером в день финала ЛЧ он оказался в ночном заведении, но это не помешало ему поболеть за свою бывшую команду - "Челси".

Баллак следил за ходом финала ЛЧ на экране своего смартфона, а девушек, которые танцевали у него за спиной, оставил без внимания.

Видео опубликовал Twitter издания Mirror.

Michael Ballack only had one thing on his mind tonight. 🤣 ⚽️ pic.twitter.com/ioHPLY7qTK — Mirror Football (@MirrorFootball) May 29, 2021

Читайте такжеДал пять Абрамовичу: как Шевченко отреагировал на гол Челси в финале Лиги чемпионов (видео)Немецкий полузащитник выступал за "Челси" с 2006 по 2010 годы. На его счету 105 матчей и 26 голов в составе "синих".

Манчестер Сити - Челси: итоги финала

В финале ЛЧ 2020-2021 "Челси" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0.

"Челси" во второй раз в истории выиграл Лигу чемпионов. Для "синих" это был третий финал. Тренер "Челси" Томас Тухель во второй раз подряд играл в финале и выиграл свой первый трофей.

Во второй раз "Челси" выиграл ЛЧ после смены тренера по ходу сезона.

"Манчестер Сити" играл в финале Лиги чемпионов впервые в истории.

В третий раз подряд Лигу чемпионов выиграла команда под руководством немецкого тренера (Тухель победил после Юргена Клоппа и Ханса-Дитера Флика)

Александр Зинченко стал третьим украинцем, сыгравшим в финале Лиги чемпионов, после Андрея Шевченко и Анатолия Тимощука.

Кай Хаверц забил свой первый гол в Лиге чемпионов в карьере.

Хаверц признан лучшим игроком финала по версии WhoScored (оценка - 8,3). У "Сити" самую высокую оценку получил Зинченко (7,0). УЕФА назвал лучшим игроком финала Н'Голо Канте.

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Автор: Антон Дударь