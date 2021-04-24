На этот раз клуб из западной Украины обыграл претендента на еврокубки.

В матче 23-го тура чемпионата Украины "Львов" принимал одного из кандидатов на выход в Лигу Европы - черниговскую "Десну".

Единственный мяч был забит в первом тайме. Бразильский нападающий львовской команды Ренанн Оливейра забил гол в раздевалку, открыв счет на 44-й минуте. Впрочем, "Десна" во втором тайме имела реальную возможность вырвать ничью, но Алексей Гуцуляк не реализовал пенальти. В итоге с минимальным счетом победу праздновал львовский коллектив.

"Львов" набрал 24 очка и поднялся на 9-ю позицию. После того как их наставником стал Анатолий Бессмертный, львовяне стремительно начали набирать баллы в турнирной таблице и покидать зону вылета. В последних трех матчах "Львов" одержал три победы.

"Десна" имеет 36 очков и продолжает бороться за путевку в еврокубки. Черниговский клуб на 6-й позиции и всего на расстоянии одного балла от 4-й ступеньки.

Напомним, что 22 апреля "Десну" наказали денежным штрафом за расистский скандал.

"Львов" - "Десна" - 1:0

Гол: Ренанн, 44

"Львов": Ильющенков, Довгий, Тавареш (Сабино, 78), Ренанн (Нич, 64), Махмутович, Якимец, Чирьяк, Бусько, Ременяк (Семенов, 78), Антви, Маруан

"Десна": Паст, Полегенько (Конопля, 63), Гитченко, Имереков, Мостовой (Сухоцкий, 46), Огиря, Калитвинцев, Чепурненко (Арвеладзе, 63), Гуцуляк, Картушов, Безбородько (Дегтярев, 46)

Удаление: Якимец, 93

Нереализованный пенальти: Гуцуляк, 70

Украинская Премьер-лига: 23-й тур

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Автор: Артем Будрин