Капитан "Барселоны" обратился к Луису Суаресу с прощальным письмом.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси обратился к Луису Суаресу, который перешел из каталонского клуба в мадридский "Атлетико".

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Аргентинец опубликовал письмо на своей странице в Instagram.

Месси признался, что будет скучать за уругвайцем, а также отметил, что клуб поступил неправильно в отношении бомбардира:

"Я догадывался о трансфере, но сегодня зашел в раздевалку и все окончательно осознал. Будет тяжело больше не проводить с тобой время на поле и за его пределами. Буду очень скучать за этим. Позади много лет дружбы, много совместных обедов, ужинов... Это не забудется никогда.

Странно будет увидеть тебя в футболке другого клуба. Ты стал одним из величайших игроков в истории "Барселоны", добился многого индивидуально и с командой. Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали, как это сделали они. Но правда в том, что сейчас меня уже ничего не удивляет.

Желаю тебе всего наилучшего в будущем. Я тебя очень, очень люблю. До скорой встречи, друг", - написал аргентинец.

Напомним, 33-летний Луис Суарес перешел в "Атлетико" за сумму порядка шести миллионов евро в качестве бонусов.

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Нападающий выступал за "Барсу" с 2014 года после трансфера из "Ливерпуля".

Всего за клуб Суарес провел 283 матча и забил 198 голов во всех турнирах. Это третий показатель в истории клуба после Сесара Родригеса (232 гола) и Лионеля Месси (634 гола).

Луис Суарес вместе с "Барселоной" завоевал по четыре титула в чемпионате Испании и национальном Кубке, а в 2015-м году забил решающий гол в финале Лиги чемпионов.

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Перевод: Данил Слесь