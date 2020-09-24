Луис Суарес / фото REUTERS
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес перешел в мадридский "Атлетико".
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Об этом сообщил официальный сайт мадридского клуба.
Детали контракта 33-летнего уругвайца не уточняются. По информации испанских СМИ, "Барселона" получит сумму порядка шести миллионов евро в виде различных бонусов.
Журналист Николо Скира сообщил, что Суарес в своем новом клубе будет зарабатывать по 10 миллионов евро в год.
Луис Суарес в "Барселоне": главные достижения
- Нападающий выступал за "Барсу" с 2014 года после трансфера из "Ливерпуля".
- Всего за клуб Суарес провел 283 матча и забил 198 голов во всех турнирах. Это третий показатель в истории клуба после Сесара Родригеса (232 гола) и Лионеля Месси (634 гола).
- Луис Суарес вместе с "Барселоной" завоевал по четыре титула в чемпионате Испании и национальном Кубке, а в 2015-м году забил решающий гол в финале Лиги чемпионов.
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