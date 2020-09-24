Луис Суарес оставил большой след в истории каталонского клуба.

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес перешел в мадридский "Атлетико".

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Об этом сообщил официальный сайт мадридского клуба.

Детали контракта 33-летнего уругвайца не уточняются. По информации испанских СМИ, "Барселона" получит сумму порядка шести миллионов евро в виде различных бонусов.

Журналист Николо Скира сообщил, что Суарес в своем новом клубе будет зарабатывать по 10 миллионов евро в год.

Луис Суарес в "Барселоне": главные достижения

Нападающий выступал за "Барсу" с 2014 года после трансфера из "Ливерпуля".

Всего за клуб Суарес провел 283 матча и забил 198 голов во всех турнирах. Это третий показатель в истории клуба после Сесара Родригеса (232 гола) и Лионеля Месси (634 гола).

Луис Суарес вместе с "Барселоной" завоевал по четыре титула в чемпионате Испании и национальном Кубке, а в 2015-м году забил решающий гол в финале Лиги чемпионов.

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Перевод: Данил Слесь