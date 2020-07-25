Капитан Динамо объяснил, почему клуб "только выиграет" от прихода Луческу

Сергей Сидорчук прокомментировал назначение румынского тренера.

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук оценил назначение Мирчи Луческу на пост главного тренера команды, а также объяснил, почему киевский клуб выиграет от этого.

Слова Сидорчука приводит официальный сайт "Динамо".

"Все произошло достаточно быстро, я еще не успел осознать то, что ушел предыдущий тренер, а уже назначили нового", - признался Сидорчук.

"Событие неординарное. Думаю, каждый воспримет по-своему. В эмоциональном плане эта новость, безусловно, произвела информационный бум и сразу вызвала много споров и мнений, в том числе и негативных. Но это были эмоции, прежде всего связанные с одним из предыдущих мест работы тренера", - сказал футболист.

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Сидорчук отметил, что никто не знает главного соперника "Динамо" лучше, чем Луческу:

"Сейчас, когда уже прошло несколько дней, если убрать эмоции и оставить спортивную составляющую, уверен, "Динамо" только выиграет от этого назначения. Луческу действительно очень долго работал в "Шахтере", и кто лучше него знает нашего главного и принципиального конкурента изнутри? Так что этот факт только на руку "Динамо", в этом шаге есть серьезные плюсы".

"То, что Мирча Луческу известный и титулованный тренер в Европе - это факт. Думаю, в спортивном плане мы будем больше побеждать, расти и прогрессировать", - подчеркнул игрок "Динамо".

УНИАН также сообщал о том, что на приход Луческу в "Динамо" отреагировал легендарный футболист клуба.

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