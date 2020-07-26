"Лишь бы не выгнали": Милевский раскритиковал вратаря Динамо Бойко за поддержку Луческу
Экс-футболист "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский раскритиковал голкипера киевского клуба Дениса Бойко за то, что он поддержал нового главного тренера команды Мирчу Луческу.
Милевский написал комментарий под цитатой Бойко в Instagram-паблике Tribuna.com.
"Иди, бл**ь, с ним в джокер сыграй, клоун. Такую х***ю нести, псина, лишь бы не выгнали тебя. Бойко, залижи всем и останься, черт", - написал футболист "Динамо-Брест".
Ранее Бойко следующим образом прокомментировал назначение Мирчи Луческу в "Динамо":
"Команда поддержала назначение Луческу, окажет ему уважительный прием и будет работать с ним с полной выкладкой.
Лично мне хотелось бы, чтобы Мирчу Луческу и "Динамо" поддержали болельщики. Сейчас нам важно, чтобы была возможность спокойно работать, готовиться к сезону и сосредоточиться на достижении результатов. Очень много эмоций вокруг команды в последнее время, необходимо успокоиться и планомерно идти вперед".
Как сообщал УНИАН, ранее капитан "Динамо" объяснил, почему клуб "только выиграет" от прихода Луческу.
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