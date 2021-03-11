Лига чемпионов: Ливерпуль одержал первую домашнюю победу в 2021 году и выбил Лейпциг из турнира (видео)

Мерсисайдцы за два матча против "Лейпцига" так и не позволили "размочить" свои ворота.

Немецкий "РБ Лейпциг" и английский "Ливерпуль" провели ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок прошел в Будапеште на нейтральном поле, но номинально хозяевами были англичане. Команда Юргена Клоппа смогла сохранить ворота "сухими", а сама при этом дважды забила. Во втором тайме Мохамед Салах и Садио Мане поразили ворота немецкого коллектива. Лига чемпионов, 1/8 финала, ответный матч "Ливерпуль" - "РБ Лейпциг" 2:0 (первый матч – 2:0) Голы: Салах, 70, Мане, 74 "Ливерпул": Алиссон, Александер-Арнольд, Филлипс, Кабак, Робертсон (Цимикас, 90), Вейналдум, Фабиньо, Тьяго (Кейта, 71), Салах, Жота (Ориги, 71), Мане (Окслейд-Чемберлен, 90) "РБ Лейпциг": Гулачи, Мукиеле, Упамекано, Клостерманн, Кампль (Серлот, 46), Нкунку, Забитцер, Ольмо (Айдара, 73), Адамс, Форсберг (Клюйверт, 60), Поульсен (Хван, 60) Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3". "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль": итоги матча "Ливерпуль" обыграл "РБ Лейпциг" в четвертом матче из четырех в рамках Лиги чемпионов.

Лучшим игроком матча по версии WhoScored был признан Мохамед Салах.

Мохамед Салах забил свой 25-й гол за "Ливерпуль" в этом сезоне во всех турнирах (среди представителей топ-5 лиг Европы больше только у Роберта Левандовски) и 24-й в Лиге чемпионов (он лидер в истории клуба по этому показателю).

"Ливерпуль" узнает своего соперника в 1/4 финала 19 марта на жеребьевке. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Будрин Артем

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