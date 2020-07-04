Месси решил сменить обстановку: стало известно, куда может уйти звезда Барселоны

Капитан каталонцев устал от напряженной ситуации в клубе.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси приостановил переговоры о новом контракте с клубом.

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Об этом сообщает El Larguero.

По информации источника, аргентинец хотел заключить новую сделку, но из-за скандалов в клубе решил изменить позицию и может стать свободным агентом уже следующим летом.

Также журналист Fox Sports Кристиан Мартин сообщил, что наиболее вероятным местом продолжения карьеры для 33-летнего нападающего является "Манчестер Сити", где он может воссоединиться с экс-наставником "Барсы" Пепом Гвардиолой.

"Есть реальная возможность перехода Лео Месси из "Барселоны" в "Манчестер Сити". Это подтверждают мои источники в Каталонии и Англии. Сделка будет успешной для всех сторон", - написал Мартин в Instagram.

УНИАН ранее сообщал о том, что Месси выпал из тройки главных претендентов на "Золотой мяч"-2020.

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