Лион - Бавария: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Бавария" сыграет с одной из сенсаций турнира.

19 августа в Лиссабоне состоится полуфинал Лиги чемпионов, в котором сыграют "Лион" и "Бавария".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Лион - Бавария.

Команды определят финалиста по итогам одного поединка, в котором возможны овертаймы и серия пенальти.

Букмекеры отдают предпочтение чемпиону Германии в борьбе за путевку в финал.

На победу "Баварии" в основное время матча можно поставить с коэффициентов 1,25, тогда как победу "Лиона" аналитики считают маловероятной - 11,0. Ничья оценивается коэффициентом 7,10.

На проход "Баварии" в решающий матч Лиги чемпионов коэффициент является практически минимальным - 1,11. На то, что в финале окажутся французы, коэффициент составляет 7,30.

Лион - Бавария: перед матчем

"Лион" занял второе место в группе G, не потерпев ни одного поражения, но пропустив вперед "РБ Лейпциг". В плей-офф французы уже совершили две сенсации. В 1/8 финала команда Руди Гарсии выбила "Ювентус" (1:0, 1:2), а на предыдущей стадии - "Манчестер Сити" (3:1).

"Бавария" выиграла все матчи в группе B, после чего сокрушила двух соперников. В 1/8 финала мюнхенцы не заметили "Челси" (3:0, 4:1), а в четвертьфинале поиздевались над "Барселоной" - 8:2.

В чемпионате Англии "Манчестер Сити" занял второе место, пропустив вперед "Ливерпуль", тогда как "Бавария" стала чемпионом Германии.

"Бавария" является единственным полуфиналистом турнира, который в прошлом выигрывал Лигу чемпионов. Во второй паре турнира встретятся "РБ Лейпциг" и ПСЖ.

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Автор: Данил Слесь