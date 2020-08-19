Лион - Бавария: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

В Лиссабоне команды разыграют вторую путевку в финал турнира.

19 августа в Лиссабоне состоится второй полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся французский "Лион" и немецкая "Бавария".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Лион - Бавария.

Лион - Бавария: где смотреть матч по ТВ

Начало поединка - в 22.00.

"Финал восьми" Лиги чемпионов проходит в Португалии, а команды играют по одному матчу на каждом этапе турнира.

"Бавария" является единственным участником полуфинала, который в прошлом завоевывал трофей турнира.

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Команды играли друг против друга уже восемь раз. Четыре раза побеждали немцы, два раза - французы, а еще два поединка завершились вничью.

В четвертьфинале "Бавария" поиздевалась над "Барселоной" (8:2), а "Лион" шокировал "Манчестер Сити" (3:1).

Новых кадровых проблем у команд за последнее время не появилось.

В финале победитель пары встретится с "Пари Сен-Жермен", который ранее победил в полуфинале "РБ Лейпциг" со счетом 3:0.

Лига чемпионов, Финал восьми, 1/2 финала

Лион - Бавария

Онлайн-трансляция матча

Команды встречались в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2009/10, когда "Лион" дважды уступил немцам - 0:1 и 0:3. Французский клуб еще ни разу не играл в еврокубковом финале.

Стоит отметить, что "Бавария" имеет серию из побед в девяти подряд матчах Лиги чемпионов. При этом чемпион Германии забил не менее трех голов в восьми поединках этой серии.

Накануне к игре также готовился "Лион".

Тренировка "Баварии" перед матчем.

Ханс-Дитер Флик, главный тренер "Баварии":

"Моя команда меня убедила. У нас великолепная атмосфера, высокий класс и хорошая интенсивность на тренировках. Не знаю, нужно ли это команде, но я спокоен. Просто потому что знаю: моя команда максимально собранна и ставит большие цели.

Но мы понимаем, что все решается в одном матче, который начинается при счете 0:0. Нужно сыграть 90 минут так же интенсивно, как против "Барселоны". С таким же драйвом и напором.

Надеюсь, мы хорошо проанализировали "Лион". Представляем себе их уровень. Они прекрасно защищаются, очень компактно, держат большие силы за линией мяча и выполняют много беговой работы. Много мастеровитых исполнителей в атаке, поэтому очень важно принимать на поле верные решения".

Руди Гарсия, главный тренер "Лиона":

"Бавария" - команда без слабых мест. Если бы вы посмотрели на нашу статистику и статистику "Ман Сити" перед четвертьфинальным матчем, то вы бы подумали, что мы ничего не сможем сделать. Если смотреть на статистику "Баварии", то в этом плане ничего не изменилось.

Но у нас точно такой же подход, как к другим матчам до этого. Мы - аутсайдеры, но у нас такие же шансы выйти в финал. Если мы ими воспользуемся, то будем там.

Цель заключается в том, чтобы не дать слабину психологически. "Сити" забил больше сотни голов в чемпионате. Не смотрите слишком много на цифры. Если бы мы так делали, то остались бы в гостинице и посмотрели матч по телевизору".

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Автор: Данил Слесь