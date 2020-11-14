Два поединка с участием норвежской национальной команды могут не состояться.

Министерство здравоохранения Норвегии запретило национальной сборной по футболу покидать страну и ехать на матчи Лиги наций из-за риска заразиться коронавирусом.

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Об этом сообщил сайт норвежской ассоциации футбола.

Футболисты и персонал сборной Норвегии четыре раза сдали отрицательные тесты на COVID-19, а также имеют собственный автобус и самолет для перемещений между странами. При этом поселедние в отелях у сборной должно проходить в карантинном режиме - без контакта с посторонними людьми.

Ассоциация собрала все эти аргументы в официальном письме, которое направлено в министерство с просьбой пересмотреть свое решение.

Норвегия в Лиге наций: главное

Норвежская сборная 15 ноября должна сыграть в гостях с Румынией, а 18 ноября провести поединок заключительного тура на выезде против Австрии.

После четырех туров сборная Норвегии набрала 9 очков и имеет хорошие шансы на выход в элитный дивизион. В группе 1 Лиги B подопечные Ларса Лагербека идут вторыми.

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Перевод: Данил Слесь