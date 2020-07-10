Лига Европы: итоги жеребьевки 1/4 и 1/2 финала

Определились потенциальные пары плей-офф во втором по значимости клубном турнире Европы.

10 июля состоялась жеребьевка Лиги Европы, по итогам которой стали известны потенциальные пары 1/4 и 1/2 финала турнира.

В ходе жеребьевки своих возможных соперников узнал и единственный на этом этапе представитель Украины на евроарене - донецкий "Шахтер".

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Кроме потенциальных пар плей-офф, был также определен номинальный хозяин финала.

Результаты жеребьевки

1/4 финала (10-11 августа)

"Вольфсбург" / "Шахтер" - "Айнтрахт" / "Базель"

ЛАСК / "Манчестер Юнайтед" - "Истанбул Башакшехир" / "Копенгаген"

"Интер" / "Хетафе" - "Рейнджерс" / "Байер"

"Олимпиакос" / "Вулверхэмптон" - "Севилья" / "Рома"

1/2 финала (16-17 августа)

"Олимпиакос" / "Вулверхэмптон" - "Севилья" / "Рома" против ЛАСК / "Манчестер Юнайтед" - "Истанбул Башакшехир" / "Копенгаген"

"Вольфсбург" / "Шахтер" - "Айнтрахт" / "Базель" против "Интер" / "Хетафе" - "Рейнджерс" / "Байер"

Финал (21 августа)

Хозяином финала будет сильнейший из сетки Олимпиакос" / "Вулверхэмптон" - "Севилья" / "Рома" против ЛАСК / "Манчестер Юнайтед" - "Истанбул Башакшехир" / "Копенгаген".

Напомним, четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в Германии в формате "Финала восьми". Во всех парах будет сыгран один матч.

УНИАН ранее также сообщал о результатах жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов.

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