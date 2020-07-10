Лига чемпионов: результаты жеребьевки плей-офф

Стала известна сетка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов 2019-2020.

В Ньоне прошла жеребьевка решающих стадий розыгрыша Лиги чемпионов 2019-2020.

По ее итогам была сформирована сетка плей-офф.

Результаты жеребьевки

1/4 финала (12-15 августа)

"Реал" / "Манчестер Сити" - "Лион" / "Ювентус"

"РБ Лейпциг" - "Атлетико" Мадрид

"Наполи" / "Барселона" - "Челси" / "Бавария"

"Аталанта" - "Пари Сен-Жермен"

1/2 финала (18-19 августа)

"Реал" / "Манчестер Сити" - "Лион" / "Ювентус" против "Наполи" / "Барселона" - "Челси" / "Бавария"

"РБ Лейпциг" - "Атлетико" Мадрид против "Аталанта" - "Пари Сен-Жермен"

Финал (23 августа)

Победитель квартета "РБ Лейпциг" - "Атлетико" Мадрид / "Аталанта" - "Пари Сен-Жермен" будет номинальным хозяином решающего матча турнира.

Все противостояния, начиная со стадии 1/4 финала, будут сыграны в формате одного матча в Лиссабоне. Матчи пройдут на стадионах "Эштадиу ду Бенфика" (на котором пройдет финал) и "Жозе Алваладе".

Добавим, что стадия 1/8 финала будет доиграна 7-8 августа.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что УЕФА оценил риски для Лиги чемпионов из-за вспышки коронавируса в Португалии.

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