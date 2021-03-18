Борьбу за трофей в главном клубном турнире Европы продолжат восемь сильнейших клубов.

17 марта были сыграны заключительные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. По их итогам стали известны все восемь участников четвертьфинальной стадии.

Читайте такжеКонец эпохи: Роналду и Месси впервые за много лет не сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионовБорьбу в турнире продолжат следующие команды:

"Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити" (все - Англия), "Бавария", "Боруссия" Дортмунд (обе - Германия), "Реал" Мадрид (Испания), ПСЖ (Франция), "Порту" (Португалия).

Первые матчи четвертьфинальной стадии пройдут 6 и 7 апреля, а ответные - 13 и 14 апреля. Полуфиналы запланированы на 27/28 апреля и 4/5 мая, а финал - на 29 мая.

Напомним, действующим обладателем трофея является "Бавария".

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала ЛЧ: что нужно знать

19 марта пройдет жеребьевка сразу двух стадий Лиги чемпионов. Команды узнают своих соперников по четвертьфиналу, а также станет известна турнирная сетка плей-офф вплоть до финала и будет определен номинальный хозяин финала.

При жеребьевке не будет сеяных или несеяных команд. Представители одной страны смогут встретиться друг с другом.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь