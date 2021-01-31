Лионель Месси по четырехлетнему контракту уже получил более полумиллиарда евро.

Испанское издание El Mundo получило в свое распоряжение копию текущего контракта Лионеля Месси в "Барселоне".

В своем аккаунте в Twitter издание опубликовало обложку своего свежего номера с заголовком "Фараонский контракт Месси, разрушивший "Барселону".

Как сообщает ESPN со ссылкой на El Mundo, данный контракт Месси подписал в ноябре 2017 года. Соглашение рассчитано до 30 июня этого года.

За пять месяцев до завершения контракта аргентинец уже заработал 511 миллионов 540 тысяч евро. Максимальная сумма, которую он может получить - 555 миллионов 237 тысяч евро.

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Согласно условиям соглашения, "Барселона" платит Месси 138 миллионов евро за один сезон, включая бонусы. Также в контракте предусмотрены дополнительные платежи: 115 миллионов за подписание контракта и еще 78 - бонус за лояльность.

Этот контракт является самым крупным в истории спорта. Ранее таковым считался контракт игрока в американский футбол Патрика Махоумса (503 миллиона долларов за десять лет).

Напомним, ранее стало известно, что общий долг "Барселоны" превысил миллиард евро.

Лионель Месси: возможный уход из "Барселоны"

25 августа прошлого года Месси проинформировал "Барселону" о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. Однако руководство "Барселоны" не отпустило игрока, а Месси не стал идти в суд против родного клуба.

Главным претендентом на Месси на тот момент называли "Манчестер Сити". Отец и агент аргентинца Хорхе Месси даже летал в Манчестер на переговоры.

Позже экс-президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу заявил, что не мог позволить Месси уйти.

Следующим летом у Месси закончится контракт с "Барселоной" и он может покинуть клуб в статусе свободного агента. Уже сейчас аргентинец может вести переговоры с другими клубами.

Сам Месси недавно заявил, что не будет принимать решение об уходе из клуба до лета.

Интерес к подписанию звездного форварда подтвердил ПСЖ.

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Автор: Антон Дударь