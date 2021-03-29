Скандально незасчитанный гол Криштиану Роналду заставил УЕФА отреагировать.

В УЕФА объяснили, почему на матчах квалификации ЧМ-2022 не используется система видеоповторов (VAR).

В УЕФА отреагировали на скандальный эпизод в матче Сербия - Португалия. В компенсированное ко второму тайму время нападающий Криштиану Роналду забил гол, однако нидерландские арбитры посчитали, что мяч не пересек линию ворот. В итоге сборная Португалии осталась без победы (2:2).

Читайте такжеСкандал без VAR: арбитр ошибочно не засчитал гол Роналду в матче сборной Португалии (видео)Заявление УЕФА цитирует AP.

"В 2019 году УЕФА предложил ФИФА внедрить VAR в этом отборочном турнире. Воздействие пандемии на операционные и логистические возможности заставило УЕФА отложить внедрение VAR на групповом этапе Лиги Европы до сезона-2021/22 вместо запуска с сезона-2020/21, а также отозвать предложение о внедрении VAR в матчах квалификации ЧМ-2022 в Европе.

Осенью 2020 года VAR также не использовался на групповом этапе Лиги наций, и, следовательно, до настоящего времени система никогда не использовалась в матчах группового этапа сборных на стадии квалификации", - говорится в заявлении.

Напомним, арбитры также ошиблись в отборочном матче Франция - Украина, когда засчитали гол хозяев после офсайда.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь