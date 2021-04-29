Бывший защитник сборной Германии Кристоф Метцельдер приговорен к десяти месяцам тюремного заключения условно по делу о распространении детской порнографии.
Данное решение принял суд в Дюссельдорфе, сообщает dw.com.
В ходе заседания суда Метцельдер признался, что "делал скриншоты компрометирующих изображений, которые находятся в свободном доступе на веб-сайтах, и делился своими фантазиями в чатах".
"Никаких нападений на детей или молодых людей не было и не планировалось, несмотря на то, что я оставлял комментарии грубого характера в чатах. Все это происходило лишь в цифровом мире. Я пересылал изображения, несмотря на то, что знал, какие невыразимые страдания стоят за ними, и несмотря на мою благотворительную работу с детьми", - сказал Метцельдер.
Он заявил, что принимает наказание и просит прощения у жертв сексуального насилия.
"Мне придется жить с осознанием этой вины перед обществом всю оставшуюся жизнь", - сказал 40-летний экс-футболист.
Читайте такжеЛегенда Манчестер Юнайтед пропустит Евро-2020: его обвиняют в избиении женщин
Также Метцельдер заявил, что отказывается от ордена "За заслуги перед Германией" "из уважения к нынешним и будущим его обладателям".
Ранее Метцельдер признавался, что хранил в своем смартфоне около 300 фотографий детей порнографического содержания и отсылал их в группе в WhatsApp двум женщинам.
Кристоф Метцельдер: карьера и достижения
- По ходу карьеры Метцельдер выступал за "Пройссен", "Боруссию" Дортмунд, "Реал" Мадрид, "Шальке" и "Хальтерн". Он повесил бутсы на гвоздь в 2014 году.
- Метцельдер выигрывал чемпионат Германии (2002), чемпионат Испании (2008) и Кубок Германии (2011).
- За сборную Германии защитник провел 47 матчей, став серебряным призером ЧМ-2002, бронзовым призером ЧМ-2006 и финалистом Евро-2008.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram