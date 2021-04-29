Кристоф Метцельдер в суде подтвердил, что распространял детскую порнографию.

Бывший защитник сборной Германии Кристоф Метцельдер приговорен к десяти месяцам тюремного заключения условно по делу о распространении детской порнографии.

Данное решение принял суд в Дюссельдорфе, сообщает dw.com.

В ходе заседания суда Метцельдер признался, что "делал скриншоты компрометирующих изображений, которые находятся в свободном доступе на веб-сайтах, и делился своими фантазиями в чатах".

"Никаких нападений на детей или молодых людей не было и не планировалось, несмотря на то, что я оставлял комментарии грубого характера в чатах. Все это происходило лишь в цифровом мире. Я пересылал изображения, несмотря на то, что знал, какие невыразимые страдания стоят за ними, и несмотря на мою благотворительную работу с детьми", - сказал Метцельдер.

Он заявил, что принимает наказание и просит прощения у жертв сексуального насилия.

"Мне придется жить с осознанием этой вины перед обществом всю оставшуюся жизнь", - сказал 40-летний экс-футболист.

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Также Метцельдер заявил, что отказывается от ордена "За заслуги перед Германией" "из уважения к нынешним и будущим его обладателям".

Ранее Метцельдер признавался, что хранил в своем смартфоне около 300 фотографий детей порнографического содержания и отсылал их в группе в WhatsApp двум женщинам.

Кристоф Метцельдер: карьера и достижения

По ходу карьеры Метцельдер выступал за "Пройссен", "Боруссию" Дортмунд, "Реал" Мадрид, "Шальке" и "Хальтерн". Он повесил бутсы на гвоздь в 2014 году.

Метцельдер выигрывал чемпионат Германии (2002), чемпионат Испании (2008) и Кубок Германии (2011).

За сборную Германии защитник провел 47 матчей, став серебряным призером ЧМ-2002, бронзовым призером ЧМ-2006 и финалистом Евро-2008.

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Автор: Антон Дударь