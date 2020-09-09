Португальский топ-форвард имеет все шансы стать мировым рекордсменом.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду покорил отметку в 100 забитых мячей за национальную команду.

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В матче Лиги наций против Швеции нападающий забил свой 100-й и 101-й голы за сборную и принес своей команде победу со счетом 2:0.

Роналду стал первым футболистом из Европы и всего вторым в мире, которому покорилось это достижение.

От мирового рекорда звездного португальца отделяет 8 голов. Рекордсменом является экс-форвард сборной Ирана Али Даеи, на счету которого 109 забитых мячей. Его достижение держится с 2006 года, когда он завершил карьеру в сборной.

Криштиану Роналду: достижения в сборной Португалии

Криштиану Роналду дебютировал в сборной Португалии в августе 2003 года в возрасте 18 лет.

С тех пор Роналду провел за национальную команду 165 матчей, что является 13-м результатом в истории. От мирового рекорда португальца отделяют 20 игр.

Он является рекордсменом своей национальной команды по количеству проведенных матчей и забитых голов.

Вместе со сборной Португалии Роналду выиграл Евро-2016 и Лигу наций 2018-2019, а также становился серебряным призером Евро-2004 и бронзовым на Евро-2012.

Роналду является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы (9 голов) и лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров на Евро (25 голов).

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Автор: Антон Дударь