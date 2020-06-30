Роналду повеселил фанатов своей новой прической (фото)

Звездный футболист предложил подписчикам оценить его имидж без фирменного хвостика.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду повеселил своих подписчиков в Instagram новой прической.

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Роналду распустил свой знаменитый хвостик и сделал себе кудряшки.

"Что вы думаете о моем новом образе, как у моего бро Паниты?", - подписал Роналду совместное фото с колумбийцем Хуаном Куадрадо.

В ответ португалец получил множество смеющихся смайлов, а также комментариев.

"Это горячо", "Прекрасно", "Близнецы", "Прическа на уровне", - комментируют подписчики.

Как сообщал УНИАН, ранее Роналду сделал подарок футболисту, который повторил его знаменитый гол.

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