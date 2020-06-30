Роналду повеселил фанатов своей новой прической (фото)
13:34, 30 июня 2020Футбол
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Звездный футболист предложил подписчикам оценить его имидж без фирменного хвостика.
Криштиану Роналду / фото REUTERS
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду повеселил своих подписчиков в Instagram новой прической.
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Роналду распустил свой знаменитый хвостик и сделал себе кудряшки.
"Что вы думаете о моем новом образе, как у моего бро Паниты?", - подписал Роналду совместное фото с колумбийцем Хуаном Куадрадо.
В ответ португалец получил множество смеющихся смайлов, а также комментариев.
"Это горячо", "Прекрасно", "Близнецы", "Прическа на уровне", - комментируют подписчики.
instagram.com/cristiano
Как сообщал УНИАН, ранее Роналду сделал подарок футболисту, который повторил его знаменитый гол.
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