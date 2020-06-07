Роналду сделал подарок футболисту, который повторил его знаменитый гол (фото, видео)
Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду подарил футболку с собственным автографом Франческо Салерно, который повторил его гол.
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Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Специальный презент от звезды футбола Салерно заслужил, повторив знаменитый гол Роналду ударом через себя в падении на региональном уровне в Италии. Португалец забил его еще в составе "Реала" в ворота "Ювентуса" в 2018-м году в Лиге чемпионов.
Салерно забил эффектный мяч в стиле Роналду еще два года назад, но только сейчас Криштиану решил отметить его удар.
Лидер "Юве" прислал Франческо футболку с автографом и похвалой за прекрасный гол.
Видео гола Франческо Салерно
УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Реала" вспомнил, как Роналду едва не подрался с Моуриньо.
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