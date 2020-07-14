Полиция начала расследование действий 10-летнего сына Роналду (видео)

Сын звезды футбола самостоятельно катался на гидроцикле.

Семья нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду оказалась в центре внимания из-за видео с отдыхом 10-летнего сына футболиста.

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Об этом сообщает The Sun.

Ребенок вместе с родственниками отдыхал на одном из португальских курортов. Сестра спортсмена Эльма Авейру опубликовала в Instagram видео, как Криштиану-младший самостоятельно управляет гидроциклом. Позже ролик был удален, но его успели распространить журналисты.

Также на запись обратила внимание полиция, которая начала расследование. Дело в том, что для управления гидроциклом нужна лицензия, которую может получить только совершеннолетний человек.

Теперь Роналду грозит штраф от 300 до 3000 евро.

Видео опубликовал Twitter-аккаунт FOX Sports Brasil.

Esse vídeo de Cristiano Ronaldo Junior dirigindo um jet ski tem gerado polêmica em Portugal! A polícia marítima do país abriu investigação pelo caso, já que o menino de 10 anos não poderia pilotar sozinho o veículo. pic.twitter.com/Z4BcwkpjS5 — FOX Sports Brasil (de 🏠) (@FoxSportsBrasil) July 13, 2020

УНИАН ранее сообщал о том, что Роналду повторил уникальное бомбардирское достижение Месси.

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