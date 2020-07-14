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Полиция начала расследование действий 10-летнего сына Роналду (видео)

16:43, 14 июля 2020
Футбол
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Криштиану Роналду грозит штраф из-за отдыха сына / фото instagram.com/cristiano

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Об этом сообщает The Sun.

Ребенок вместе с родственниками отдыхал на одном из португальских курортов. Сестра спортсмена Эльма Авейру опубликовала в Instagram видео, как Криштиану-младший самостоятельно управляет гидроциклом. Позже ролик был удален, но его успели распространить журналисты.

Также на запись обратила внимание полиция, которая начала расследование. Дело в том, что для управления гидроциклом нужна лицензия, которую может получить только совершеннолетний человек.

Теперь Роналду грозит штраф от 300 до 3000 евро. 

Видео опубликовал Twitter-аккаунт FOX Sports Brasil.

УНИАН ранее сообщал о том, что Роналду повторил уникальное бомбардирское достижение Месси.

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