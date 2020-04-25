Роналду определился, где будет продолжать карьеру - СМИ

Звездный португальский нападающий хочет отработать свой контракт с "Ювентусом".

Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду хочет остаться в "Ювентусе" на ближайшие два года.

Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, португальский форвард намерен полностью отработать свой контракт с туринским клубом. Соглашение истечет в 2022 году.

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Отмечается, что Роналду счастлив в "Ювентусе". Ему нравится серьезный подход "Старой синьоры", а также то количество внимания, которое уделяется ему со стороны клуба. В частности, Роналду порадовало то, что во время пандемии коронавируса клуб постоянно связывается с ним и беспокоится о его здоровье.

Руководство "Ювентуса" также не планирует расставаться с главной звездой клуба, несмотря на то, что в феврале португальцу исполнилось 35 лет.

В сезоне 2019-2020 Роналду забил 25 голов и отдал 3 результативные передачи в 29 матчах в составе "Ювентуса".

Ранее УНИАН также сообщал о том, что стоимость Роналду упала до рекордной отметки за 12 лет.