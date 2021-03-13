13 марта состоялось 2 матча 18-го тура чемпионата Украины.
"Минай" дома минимально уступил "Ингульцу". Единственный гол был забит с пенальти в первом тайме. Причиной одиннадцатиметрового стал грубый фол центрального защитника Даниила Карася, который был удален с поля.
"Минай" - "Ингулец" - 0:1
Гол: Бартулович (27, пенальти)
Удаление: Карась (25, вторая желтая карточка)
"Минай": Попович, Маембе (Бойко, 57), Карась, Ковтун (Петрусенко, 32), Кныш, Ткачук, Кожанов (Хахлев, 57), Пиняшко, Шиндер (Ахмедзаде, 68), Нуриев, Милевский (Снижко, 32)
"Ингулец": Малыш, Салем, Запорожец, Бартулович (Мкомола, 73), Кучеренко (Чайковский, 72), Шишка, Балан, Щедрый (Шевцов, 93), Сичинава (Синегуб, 93), Ковалев, Квасной
Обзор матча от телеканалов "Футбол 1, 2, 3".
Во втором матче "Днепр-1" на выезде победил полтавскую "Ворсклу". Победный гол забил 23-летний форвард Артем Довбик на 40-й минуте. Он вышел на оперативное пространство и бешеным выстрелом с левой ноги отправил мяч в дальнюю девятку.
"Ворскла" - "Днепр-1" - 0:1
Гол: Довбик, 40
Удаление: Дуглас (54, вторая желтая карточка)
"Ворскла": Ризнык, Альюн, Чеснаков (Щербак, 72), Пердута, Яворский, Скляр (Луизао, 46), Пуцлин, Тилль, Кане, Степанюк (Челядин, 64), Кулач (Ребенок, 77)
"Днепр-1": Юрчук, Тейлор, Дуглас, Логинов, Дубинчак, Пихаленок (Ди Франко, 71), Игнатенко, Назаренко (Цуриков, 58), Чуже (Адамюк, 71), Когут (Сваток, 58), Довбик (Хобленко, 89)
Обзор матча от телеканалов "Футбол 1, 2, 3".
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Украинская Премьер-лига: перед 18-м туром
- 13 и 14 марта пройдут матчи 18-го тура Украинской Премьер-Лиги. Где и когда смотреть матчи - к вашему вниманию.
- После 17 туров в УПЛ лидирует "Динамо" (40 очков), которое на 4 пункта опережает "Шахтер".
- В зоне вылета идет "Львов", у которого 12 очков.
- В погоне бомбардиров лидирует полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков, на счету которого 10 голов.
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