Антонио Конте покинул свой пост, выиграв для "Интера" первый за одиннадцать лет чемпионский титул.

Итальянский "Интер" объявил об уходе Антонио Конте с поста главного тренера команды.

Контракт с тренером, который привел "Интер" к чемпионству в Серии А в сезоне 2020-2021, был расторгнут досрочно.

"Клуб хотел бы поблагодарить Антонио за выдающуюся проделанную работу, кульминацией которой стал 19-й титул "Интера". Антонио Конте навсегда останется частью истории нашего клуба", - говорится на официальном сайте "Интера".

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в Instagram, "Интер" заплатит Конте около 7 миллионов евро за расторжение контракта, который должен был действовать еще год.

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По его информации, причина расставания заключается в том, что амбиции Конте не совпадают с планами "Интера" - из-за сложного финансового положения летом клуб планирует продать игроков на 80 миллионов евро.

На замену Конте "Интер" рассматривает Симоне Индзаги и Массимилиано Аллегри.

Антонио Конте: карьера в "Интере"

51-летний Конте возглавлял "Интер" с лета 2019 года.

В первом сезоне "Интер" финишировал в Серии А вторым, на 1 очко отстав от "Ювентуса". В сезоне 2020-2021 Конте привел команду к первому за 11 лет чемпионству.

В то же время в Лиге чемпионов "Интер" дважды не смог выйти из группы.

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Автор: Антон Дударь